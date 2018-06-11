Россия вспоминает Гражданскую войну - ту, что разразилась в мае 1918 года. Это была братоубийственная бойня, разорившая и без того обескровленную страну в Первую мировую и во время революционной смуты.

Автор: Дмитрий КиселёвРоссия вспоминает Гражданскую войну — ту, что разразилась в мае 1918 года. Это была братоубийственная бойня, разорившая и без того обескровленную страну в Первую мировую и во время революционной смуты. Гражданская продолжалась более четырех лет — до осени 1922-года. За это время население сократилось на 13 миллионов человек — более десяти миллионов убитых, погибших от голода, болезней и террора и боле двух миллионов покинувших страну. Хотя точных цифр, конечно же, нет. Тогда никто и не считал. Просто истребляли друг друга во имя светлого будущего. Истребляли на оставшейся после Брестского мира территории России.А по Брестскому миру с Германией и ее союзниками, заключенному правительством большевиков, Россия и так потеряла свои западные территории, где проживали 56 миллионов человек (треть населения Российской империи), более четверти пашни, а также большую часть промышленности и угледобычи.Красной Армии к маю 1918-го еще толком не было. Царская была распущена. То, что принято называть Белым движением, тоже еще не сформировалось. Советское государство дышало на ладан. Органы большевистской власти еще не окрепли, да и не ясно было, как строить эту новую страну пролетарской мечты. Что делать? Позвонить некому. В Интернете тоже не посмотришь. Да и не было тогда Интернета. Где-то далеко — Ленин.Выходило, что единственной организованной военной силой на территории Советской России был так называемый Чехословацкий корпус. Это 40 тысяч вооруженных воинов, которых май 1918-го застал в железнодорожных вагонах, растянутых от Поволжью до Дальнего Востока по главной транспортной артерии страны — Транссибирской магистрали. Они двигались на восток, чтобы через Тихий океан вернуться во Францию для продолжения битвы с Германией за независимость своего государства славян. Формально Чехословацкий корпус был составной части французской армии.Сначала советское правительство в лице Сталина обещало Чехословацкому корпусу беспрепятственное продвижение сквозь Россию. Но потом вдруг воинов иностранной армии решили разоружить. Решение оказалось фатальным. Как началась Гражданская война в России?Автор: Алексей ДенисовМонумент был установлен на одной из площадей Челябинска в память о событиях 100-летней давности. В мае 1918 года здесь произошел конфликт, который спровоцировал восстание или, как говорили советские историки, "мятеж Чехословацкого корпуса". Тогда десятки тысяч чешских легионеров в одночасье превратились из бывших союзников по Первой мировой войне в участников кровавой российской междоусобицы.Памятник является точной копией монумента, который в 1919 году установили сами чехи. После окончания Гражданской войны он был разрушен. Восстановили его в 2011 году на средства Чешской Республики. Часть горожан до сих пор не согласна с его установкой, но для большинства челябинцев это уже далекая и почти забытая история.По словам заведующего историческим отделом Государственного исторического музея Южного Урала Александра Лымарева, сегодня о пребывании чехов в Челябинске напоминают только несколько экспонатов в фондах музея."У нас в фондах музея сохранилась уникальная картина, написанная в 1935 году. В ней отражена вся существовавшая в советское время мифология о восстании Чехословацкого корпуса. В центре стоит чешский командир, но это — выдумка художника. На самом деле чехами тогда командовал русский офицер", — рассказал Ламырев.Чешская воинская дружина появилась в Росси во время Первой мировой войны. Это была патриотическая инициатива чехословацкой диаспоры, которая в обращении к Николаю II заявила о горячем желании сражаться вместе с русскими против общих врагов славянства — Германии и Австро-Венгрии. Уже в сентябре 1914 года первые роты чешских добровольцев, получив российскую униформу и оружие, принесли присягу на верность России в Киеве."Конечно, чехи готовы были сражаться за Россию, но не только за Россию, они сражались еще и за себя, за свое будущее государство. Они себя очень хорошо проявили на фронте, очень хорошо показали в разведке, потому что обладали знаниями языков — немецкого и венгерского", — отметил Александр Репников, заместитель начальника отдела Центра документальных публикаций РГАСПИ.Летом 1916 года тысячи чешских солдат, воевавших в составе австро-венгерской армии, добровольно сдавались русским войскам во время Брусиловского прорыва. Многие из них также изъявили желание сражаться против немцев и австрийцев под знаменами Антанты. После Февральской революции в России был сформирован уже полнокровный Чехословацкий корпус, насчитывавший 40 тысяч солдат и офицеров."Чешско-словацкий корпус в 1917 году становится действительно мощной и боеспособной единицей, которая готова продолжать войну с немцами. Но все это происходит на фоне развала русской армии. И возникает проблема, где воевать и с кем", — сказал Александр Репников.После Октябрьского переворота Франция объявила Чехословацкий корпус автономной частью своей армии. Французское командование было кровно заинтересовано в скорейшей переброске чехов на Западный фронт, где немцы готовили новое наступление на Париж. Не возражал против скорейшего отъезда корпуса из Росси и сам Ленин.Весной 1918 года эшелоны с чехословацкими частями начали движение к Владивостоку, откуда их должны были перевезти во Францию корабли Антанты. Это направление считалось безопасным. Чешским легионерам предстояло преодолеть почти 8 тысяч километров по Транссибирской магистрали в условиях нарастающего хаоса и революционной анархии. Одновременно навстречу им начали движение эшелоны с бывшими немецкими и австрийскими военнопленными, которые возвращались на Запад. Благодаря заключенному большевиками похабному Брестскому миру Германия и ее союзники получили неожиданную передышку и возможность восстановить силы за счет русских ресурсов и денег."Брестский мир чехи восприняли очень болезненно, ведь рушилась та идея, ради которой они шли на фронт в составе русской армии. Даже вместе с Красной Армией они пытались оказывать сопротивление наступающим на Украину австро-немецким войскам", — отметил Василий Цветков, историк, профессор Московского государственного педагогического университета.В марте 1918 года в руководстве большевиков вспыхивает острый конфликт по поводу дальнейшей судьбы Чехословацкого корпуса. Нарком по военным делам Лев Троцкий яростно возражает Ленину и Сталину, требуя оставить чехов в России. По мнению Троцкого, их необходимо включить в состав Красной Армии по примеру латышских стрелков.В этот момент в Челябинске происходит столкновение между чешскими и венгерскими солдатами. 14 мая 1918 года из отходившего на Запад эшелона с венграми и немцами в чешских солдат, работавших не перроне, был брошен металлический предмет. Предположительно, это была чугунная ножка от печи. Она попала в голову чешскому легионеру Франтишеку Духачеку и тяжело его ранила. Возмущенные чехи остановили эшелон, вывели из вагонов венгерских военнопленных и начали их избивать. 9 венгерских военнослужащих получили тяжелые ранения, а зачинщик инцидента Иоганн Малик был убит ударом штыка в сердце.Челябинский Совет арестовал чешских военнослужащих, участвовавших в драке. В ответ легионеры захватили вокзал, разоружили красноармейцев и освободили своих товарищей из тюрьмы. В то же время чешское командование заявило, что не выступает против советской власти, а только протестует против незаконного ареста. Инцидент был быстро исчерпан. Чехи вернули красноармейцам захваченное оружие и на общем собрании решили самостоятельно продвигаться к Владивостоку. Но Троцкий расценил выступление чехов как мятеж и 25 мая отправил жесткий приказ всем Советам приступить к немедленному разоружению чехословацких частей, а каждого чеха, найденного на линии железной дороги с оружием, расстреливать на месте."Чехи увидели в этом приказе не просто угрозу разоружения, а угрозу выдачи Австро-Венгрии и расстрела, который им грозил как предателям, военнопленным, которые перешли на сторону врага", — рассказал Василий Цветков.По мнению историков, именно этот приказ Троцкого спровоцировал выступление чешских легионеров против советской власти. Они начали захватывать города, мосты и железнодорожные станции, все более втягиваясь в гражданское противостояние в России. Эта ситуация была встречена с нескрываемым восторгом в Берлине и Вене. Исход Первой мировой войны еще не был предрешен, и немцам совсем не хотелось встречаться с прекрасно обученными и боеспособными чешскими частями под стенами Парижа. По одной из версий, представитель германского командования всячески намекали Троцкому, что появление Чехословацкого корпуса на Западном фронте крайне нежелательно."Троцкий косвенно помогал германскому генштабу, потому что немцы были очень озабочены возможностью появления Чехословацкого корпуса на Западном фронте. Ведь готовилось наступление на Париж, и, собственно, Брестский мир как раз и способствовал тому, что немецкие войска будут совершать свой последний рывок к Парижу. И в этой ситуации приказ Троцкого был им как нельзя кстати", — считает Василий Цветков.Большинство чешских легионеров осталось в подчинении французского командования, но некоторые поступили на службу к большевикам. На сторону красных перешел известный чешский писатель Ярослав Гашек, автор знаменитых "Похождений бравого солдата Швейка". За это военно-полевой суд Чехословацкого корпуса приговорил его к повешению. Но Гашеку удалось избежать смертной казни, выдав себя за немца, колониста из Туркестана, идиота от рождения. Ярослав Гашек был вынужден несколько месяцев скрываться от чешских патрулей у своих самарских знакомых, играя роль умалишенного.С лета 1918 года части Чехословацкого корпуса по приказу Антанты были отправлены на Поволжский фронт и стали активно участвовать в Гражданской войне на стороне белых."Оказавшись в смуте Гражданской войны, в этом хаосе, они превращаются в людей, которые воюют с неимоверной жестокостью уже не против немцев, они воюют против русских, против тех людей, с которыми еще недавно готовы были вместе бороться против в общего врага. И мы видим в этом трагедию, потому что независимо от того, с кем они заключают в течение Гражданской войны союзы, это борьба за собственное выживание в чужой стране", — отметил Александр Репников.Только 7 февраля 1920 года на станции Куйтун командование большевиков и Чехословацкого корпуса подписали соглашение о перемирии. Перед этим с санкции французского генерала Жанена чехи предательски выдали красным адмирала Колчака, чтобы гарантировать себе безопасное возвращение на родину. Весной 1920 года Чехословацкий корпус навсегда покинул Россию.