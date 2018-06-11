Совсем немного до встречи лидеров Северной Кореи и США. Оба лидера - Китм Чен Ын и Дональд Трамп - уже прибыли в Сингапур. Путь к саммиту был непростым. Оба пугали друг друга ядерным оружием, но Трамп вел себя все же агрессивнее, отправляя группировки американских авианосцев к берегам Северной Кореи.

Автор: Дмитрий КиселёвСовсем немного до встречи лидеров Северной Кореи и США. Оба лидера — Китм Чен Ын и Дональд Трамп — уже прибыли в Сингапур. Путь к саммиту был непростым. Оба пугали друг друга ядерным оружием, но Трамп вел себя все же агрессивнее, отправляя группировки американских авианосцев к берегам Северной Кореи.Ким Чен Ын вел себя более солидно и последовательно, так что моральный перевес в канун саммита, пожалуй, все же у него. Кроме того, северокорейский лидер согласовал свою позицию с Китаем лично с Си Цзиньпином, принял Сергея Лаврова в Пхеньяне и договорился о встрече с Владимиром Путиным в ближайшее время.В то же время Дональд со своими союзниками успел разругаться. В Сингапур он прибыл из канадского Квебека, где прошла, наверное, самая провальная "семерка" за всю историю ее существования. С Евросоюзом — торговая война и могильный холод. С Китаем — как минимум — отсутствие понимания и подозрительность. С Россией — хуже некуда.Настрой Трампа перед встречей с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тоже, я бы сказал, хрупкий. Во всяком случае, рационального в нем мало, опора — на интуицию, а запас терпения — лишь на секунды. Да Трамп и сам это говорил на пресс-конференции в Квебеке перед отлетом в Сингапур."Дело в моей интуиции, в моих ощущениях. Говорят, что ты понимаешь, нравится ли тебе кто-то в первые пять секунд. И я думаю, что очень быстро пойму, произойдет ли что-то хорошее. И если мне покажется, что этого не произойдет, то я не хочу напрасно тратить свое время", — заявил президент США.Трамп говорит, словно нетерпеливый любовник. Или у вас другое впечатление? А может, он просто так повышает свою самооценку? Или готовится хлопнуть дверью, а сам факт встречи нужен ему, чтобы сказать: ну, вот я так и знал, вы же видите, я старался, а из-за него и не получилось. Так или иначе, развязка интриги уже совсем скоро.Автор: Дарья КозловаАэропорт Чанги — один из самых загруженных в Азии, взлет и посадка здесь — каждые полторы минуты. Ограничения на использование воздушного пространства вводят только на три дня, на время проведения первого в истории саммита КНДР — США.10 июня аэропорт Сингапура принимает сразу три рейса из Пхеньяна. Первый – Ил-62, личный борт Ким Чен Ына. На нем северокорейского лидера не оказалось. Спустя некоторое время самолет "Китайских авиалиний", вылетевший из Пхеньяна в Пекин, резко поворачивает на юг и уже в воздухе меняет номер рейса. Становится понятно: Ким Чен Ын летит в Сингапур бортом Air China.Далее из аэропорта — в центр города по перекрытой трассе на тонированном черном Mercedes без номеров. Местные журналисты тут же выпустили твиты: Ким Чен Ыну разрешают больше, чем премьер министру Сингапура: Ли Сян Лун, как и все граждане этого города-государства, ездить с тонированными стеклами не имеет права. Но в этот раз — любые исключения ради безопасности лидеров. Сингапур не поскупился."По нашим подсчетам, проведение саммита обойдется нам в 20 миллионов долларов. Это та цена, которую мы готовы заплатить. Это наш вклад в международное урегулирование и стабильность", — заявил Ли Сян Лун.По всему Сингапуру — усиленные наряды полиции, пожарные и службы скорой помощи. Обещали привлечь даже непальский спецназ.За безопасность в гостинице, где остановился Ким Чен Ын, отвечают спецслужбы КНДР. То и дело появляются люди со значками Рабочей партии Северной Кореи и дают указания местной полиции.И вот после таких мер безопасности "Ким Чен Ын" вместе с "Дональдом Трампом" появляются в торговом центре. Одно фото с этой легендарной парой — 15 сингапурских долларов. Фото без очереди — 40 долларов.В Сингапуре австралиец по имени Говард всего несколько дней. Но репутацию, в том числе скандальную, уже успел заработать. Его уже даже арестовывали за возмущение спокойствия. К двойнику Трампа при этом — никаких санкций. В следующий раз двойник Ким Чен Ына обещает появиться в России.Но вернемся все же к лидерам настоящим, тем, которые не ходят по торговым центрам. Ближе к вечеру кортеж неожиданно покидает отель. Черный Mercedes — в окружении бегущих охранников и вновь перекрытые дороги в центре города. Куда направляется Ким Чен Ын и он ли в этой машине?В течение нескольких часов ни одного видеокадра лидера КНДР в Сингапуре. Северокорейские СМИ молчат, прилет Ким Чен Ына не подтверждают. Из аэропорта — всего три фото на фоне трапа.Последние сомнения исчезают после трансляции — председателя Госсовета КНДР принимает премьер-министр Сингапура. Первая официальная встреча в программе визита.Борт номер один США приземляется в восемь часов вечера. Не в гражданском аэропорту, а на закрытой военной базе. Дональд Трамп прилетает также за 2 дня до саммита. Или все же нет? В официальном графике переговоры лидеров назначены на 12 июня. По сообщениям источников, в этот день во время обеда оба борта уже должны покинуть Сингапур, а значит, встреча может пройти уже 11-го числа.