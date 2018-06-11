Футболисты сборной России продолжают подготовку к домашнему чемпионату мира. В понедельник наша команда провела тренировку в подмосковном Новогорске

Футболисты сборной России продолжают подготовку к домашнему чемпионату мира. В понедельник наша команда провела тренировку в подмосковном НовогорскеВ тренировке прияли участие все 23 футболиста сборной России. Больных и травмированных в нашей команде нет. Свой первым матч хозяева чемпионата проведут 14 июня с командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет на столичном стадионе "Лужники и начнется в 18 часов, сразу после церемонии открытия.Тем временем, один из игроков нашей сборной может сменить клуб до начала мирового первенства. Согласно информации "Спорт-Экспресс", во вторник чемпион Италии "Ювентус" сделает ЦСКА официальное предложение о покупке полузащитника Александра Головина.