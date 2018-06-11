Участники чемпионата мира по футболу продолжают прибывать в нашу страну. В Калининград приехала сборная Сербии.

Участники чемпионата мира по футболу продолжают прибывать в нашу страну. В Калининград приехала сборная Сербии.Сербы стали единственными, кто выбрал в качестве базы Калининград. Представители балканской страны будут проживать в самом западном регионе России. На понедельник запланирована первая тренировка под руководством тренера Младена Крстаича.На групповом этапе сборная Сербии выступит в группе Е и начнет турнир в Самаре матчем с командой Коста-Рики 17 июня. 22июня сербы в Калининграде сыграют со швейцарами, а 27 июня завершать групповой этап в Москве матчем с бразильцами.