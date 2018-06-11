14 июня на столичном стадионе Лужники откроется главное спортивное событие года. Dni.Ru выяснили подробности предстоящей церемонии

14 июня на столичном стадионе "Лужники" откроется главное спортивное событие года. Dni.Ru выяснили подробности предстоящей церемонииЗа полчаса до того, как в матчеоткрытия Чемпионата мира по футболу FIFA2018 между сборными России и Саудовской Аравии прозвучитстартовый свисток, перед зрителями предстанут три мировые звезды. Публику будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс, к которому вовремя музыкальной феерии присоединится знаменитая российская оперная дива АидаГарифуллина. А двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будет олицетворять вершинуфутбольного мастерства, которую надеются покорить все игроки сборных–участниц на российской земле."Я так счастлив, я просто в восторге от того,что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления.Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира FIFA на глазах у80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всемумиру – это просто детская мечта, – поделился Робби Уильямс с корреспондентом Dni.Ru. в разделить это чувство сжителями России".Продюсером церемонииоткрытия, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступилПервый канал, автором концепции шоу стал Феликс Михайлов. Именно он былпостановщиком шоу Предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге,Жеребьевки Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Казани, церемоний открытия и закрытияКубка Конфедераций FIFA в Санкт-Петербурге и шоу Финальной жеребьевки в Москве. А далекие от спорта люди знают Феликса как руководителя модного "Ленинград-центра", режиссера нашумевшего фильма "Весельчаки" и постановщика популярных телешоу, среди которых "Розыгрыш", "Звезды на льду", "Ледниковый период"."Мы рады представить новыйформат церемоний открытия и закрытия Чемпионатов мира по футболу FIFA– c точки зрения хронометража и приближенности кначалу матча, – отметил Феликс Михайлов. – При этом мы наполнили действием нетолько чашу "Лужников", но и город, территорию у стадиона.Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг ИльяАвербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе илюбви!"