14 июня на столичном стадионе Лужники откроется главное спортивное событие года. Dni.Ru выяснили подробности предстоящей церемонии
14 июня на столичном стадионе "Лужники" откроется главное спортивное событие года. Dni.Ru выяснили подробности предстоящей церемонии
За полчаса до того, как в матче
открытия Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 между сборными России и Саудовской Аравии прозвучит
стартовый свисток, перед зрителями предстанут три мировые звезды. Публику будет развлекать всемирно известный певец Робби Уильямс, к которому во
время музыкальной феерии присоединится знаменитая российская оперная дива Аида
Гарифуллина. А двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо будет олицетворять вершину
футбольного мастерства, которую надеются покорить все игроки сборных–участниц на российской земле.
"Я так счастлив, я просто в восторге от того,
что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления.
Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира FIFA на глазах у
80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему
миру – это просто детская мечта, – поделился Робби Уильямс с корреспондентом Dni.Ru. в разделить это чувство с
жителями России".
Продюсером церемонии
открытия, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступил
Первый канал, автором концепции шоу стал Феликс Михайлов. Именно он был
постановщиком шоу Предварительной жеребьевки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге,
Жеребьевки Кубка Конфедераций FIFA 2017 в Казани, церемоний открытия и закрытия
Кубка Конфедераций FIFA в Санкт-Петербурге и шоу Финальной жеребьевки в Москве. А далекие от спорта люди знают Феликса как руководителя модного "Ленинград-центра", режиссера нашумевшего фильма "Весельчаки" и постановщика популярных телешоу, среди которых "Розыгрыш", "Звезды на льду", "Ледниковый период".
"Мы рады представить новый
формат церемоний открытия и закрытия Чемпионатов мира по футболу FIFA
– c точки зрения хронометража и приближенности к
началу матча, – отметил Феликс Михайлов. – При этом мы наполнили действием не
только чашу "Лужников", но и город, территорию у стадиона.
Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья
Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе и
любви!"