Президент Путин прибыл в Китай еще в 8 июня. Это его первый государственный визит в Поднебесную после переизбрания на новый срок. Свои полномочия недавно подтвердил и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Президент Путин прибыл в Китай еще в 8 июня. Это его первый государственный визит в Поднебесную после переизбрания на новый срок. Свои полномочия недавно подтвердил и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.Ледовый дворец в Тяньцзине гудит. У китайских болельщиков в руках лозунги-приветствия на русском. Играют юниоры из России и Китая. Всем хочется поговорить с высокими гостями. Владимир Путин и Си Цзиньпин сами выходят на лед, чтобы вбросить шайбу.Путину вручают футболку китайской команды с 11-м номером, под которым традиционно играет президент России. А председатель КНР получил подарок с символикой российского клуба.В Тяньцзине главы государств обменялись подарками. Владимир Путин на этот раз решил преподнести своему коллеге русскую баню, вырубленную из алтайского кедра. Си Цзиньпин сразу оценил качество сруба. В ответ Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину старинный музыкальный инструмент — арфу гуцинь. Еще один подарок — глиняная фигурка президента России. Это знаменитая традиционная художественная лепка.Лидеры смогли оценить на вкус и китайские угощения. Сначала повара продемонстрировали свое умение, а затем главы государств тоже попробовали свои силы. Это был финал большого переговорного дня.Самое сердце Пекина. Кортеж Владимира Путина подъезжает к Дому народных собраний. Начало важнейшего визита, который в Китае уже называют историческим. Путина встречают с размахом.Замер почетный караул, приготовлена красная ковровая дорожка. Военный оркестр — скоро прозвучат гимны. Еще одна деталь торжественной церемонии — китайские дети встречают президента России и председателя КНР. У кого-то цветы, а у кого-то в руках флаги России и Китая. И — музыкальный сюрприз — легендарная "Катюша".Потом — большие переговоры: и в узком составе, и в составе делегаций. И вот – итоги: подписан целый пакет соглашений. Сферы сотрудничества — энергетика, космос, технологии, инвестиции."Росатом построит дополнительно два энергоблока Тяньваньской АЭС. Кроме того, согласовано строительство в КНР еще одной атомной станции российского дизайна на новые площадки. Подчеркну, такого формата взаимодействия у нас нет ни с одной другой страной мира", — заявил российский президент.Тяньваньская АЭС — крупнейший совместный проект двух стран в атомной энергетике. Новое оборудование самого последнего поколения. Финансирует строительство Китай. Кроме того, Россия уже стала крупнейшим экспортером топлива на китайский рынок."Это в том числе и строительство нового завода "Ямал СПГ", где планируется участие китайских партнеров. У нас очень хорошо развиваются отношения по текущим проектам, есть много перспективных новых проектов", — отметил Александр Новак, министр энергетики РФ.Еще один колоссальный проект — новый совместный дальнемагистральный лайнер CR-929, который сможет составить серьезную конкуренцию Boeing и Airbus, прежде всего на растущем китайском рынке."По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил 87 миллиардов долларов, при этом увеличились поставки продукции с высокой степенью переработки. Если нам удастся сохранить такие темпы, то к концу года мы сможем выйти на рекордный показатель, на уровень, о котором мы говорили в течении предыдущих нескольких лет, — 100 миллиардов долларов", — заявил Путин."Мы сошлись в том, что в настоящее время поднимает голову торговый протекционизм, существует немало факторов нестабильности и неопределенности для оздоровления глобальной экономики. В этих условиях Китай и Россия активно развивают сопряжение инициативы "Один пояс — один путь" и ЕАЭС", — сказал Си Цзиньпин.Китайский бизнес времени зря не теряет."С Китаем все хорошо, тяжелая ситуация с Западом подталкивает обе стороны к более тесному сотрудничеству", — считает Андрей Костин, президент, председатель правления ПАО "Банк ВТБ".В Китае — бум строительства скоростных трасс, за десяток лет страна вырвалась в лидеры. На одном из таких поездов Владимир Путин и Си Цзиньпин едут из Пекина в Тяньцзинь. Скорость — около 300 километров в час. Поезд полностью разработан китайскими специалистами. Прямо в вагоне подписывается меморандум между РЖД и китайскими партнерами: речь — о том, чтобы организовать скоростное движение из Европы в Китай через территорию России.О качестве отношений России и Китая говорит и награждение Владимира Путина китайским орденом Дружбы — появилась награда недавно, и раньше ее вообще никому не вручали."Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания. Рассматриваю это как признание и оценку российских усилий по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем", — подчеркнул Владимир Путин.Масштабные российско-китайские проекты теперь будет обсуждать бизнес — осенью на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, куда Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в качестве основного гостя.