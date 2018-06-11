Полицейские ведут активную профилактическую работу среди любителей этого двухколесного транспорта...

Московские пункты проката электросамокатов стали площадкой для проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения сотрудниками Госавтоинспекции.В мае текущего года на территории столицы начали работу порядка 25 пунктов проката электросамокатов. Такие площадки не остались без внимания Госавтоинспекции. Дорожные полицейские начали активную профилактическую работу среди любителей этого вида транспорта.На юго-западе столицы автоинспекторы провели профилактические беседы в одном из таких пунктов, где не только напомнили его посетителям об основных правилах безопасности при передвижении на двухколесном транспорте, но и раздали тематические брошюры по Правилам дорожного движения посетителям станций по прокату электросамокатов.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81