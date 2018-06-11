Директор Национального совета Белого дома США по торговле Питер Наварро заявил, что зарубежным лидерам, допускающим нечестность в отношениях с президентом Дональдом Трампом, уготовано место в аду.

Директор Национального совета Белого дома США по торговле Питер Наварро заявил, что зарубежным лидерам, допускающим нечестность в отношениях с президентом Дональдом Трампом, "уготовано место в аду". То же самое относится к каждому главе государства, который напоследок "пытается ударить его ножом в спину", продолжил Наварро, слова которого цитирует РИА Новости.Ранее в воскресенье главный экономический советник Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ударил США "ножом в спину". По словам Кадлоу, у Трампа в сложившейся ситуации не было другого выхода, кроме как не подписывать итоговое коммюнике саммита G7 в Канаде.По версии советника главы государства, во время пресс-конференции по итогам саммита "семерки" Трюдо начал оскорблять США". В это время Трамп уже летел в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "По сути это была атака на президента", — приводит слова Кадлоу ТАСС.Он заявил, что премьер "затеял эту драку первым", "предав Трампа и предав всю G7", и должен был сперва подумать, прежде чем выступать с такого рода высказываниями. "Если вы нападете на нынешнего президента, он даст отпор", — подчеркнул Кадлоу. Он добавил, что до этого лично добросовестно работал вместе с Трюдо над итоговым коммюнике G7.Советник Трампа сообщил также, что до этого в Канаде состоялась двусторонняя встреча Трампа и Трюдо, и Кадлоу на ней присутствовал. Он охарактеризовал встречу как "очень успешную, дружескую, спокойную и взаимоуважительную".Президент США в субботу сообщил, что велел своим представителям не подписывать итоговое коммюнике саммита "Группы семи" в связи с "ложными заявлениями" Трюдо на его пресс-конференции по итогам саммита. По словам Трампа, после его вылета в Сингапур Трюдо заявил, что американские пошлины в отношении фермеров "были оскорбительными", и канадский премьер "не даст сесть себе на шею". Со своей стороны пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад заявил, что Трюдо отрицает приписываемые ему высказывания.