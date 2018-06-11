Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария на своей странице ВКонтакте опубликовала список вопросов. которые ей чаще всего задают, и своих ответов на них. Выяснилось, что девочка живет отдельно от родителей, а ее воспитанием занимается гувернантка.

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария на своей странице "ВКонтакте" опубликовала список вопросов. которые ей чаще всего задают, и своих ответов на них. Выяснилось, что девочка живет отдельно от родителей, а ее воспитанием занимается гувернантка.Широкую общественность старшая дочь Михаила Ефремова Анна-Мария заинтересовала еще в 2016 году, когда журналисты обратили внимание на ее анкету для поиска друзей. 15-летняя девушка представилась Мявсом и рассказала, что она "гендерфлюид, лесбиянка, феминистка, атеист, интроверт", а также отнесла на свой счет множество других характеристик, которые по мнению подрастающего поколения неизбежно должны сочетаться в по-настоящему творческой личности.Об этой анкете Анна-Мария предпочитает не вспоминать. "Не люблю, когда про нее упоминают и продолжают мусолить и обсасывать – два года, мать вашу, спустя!", – возмутилась девушка. Впрочем, по ее словам, свою задачу то интернет-объявление выполнило – она смогла найти хороших друзей, которые не обращают внимания на ее странности.Еще одно следствие того детского поступка – в СМИ упоминание Анны-Марии Ефремовой нередко стали сопровождать эпитетом странная. Подреплялось это мнение и внешним видом девушки, которая не стесняется смелых экспериментов со своим образом."Мне не нравится то огромное количество сплетен, которые относятся к моему отцу и ко мне", – подчеркнула дочь знаменитого актера. "Мой отец – не идеальный человек, я тоже не лучший образец для подражания. И я не отвечаю за слова моего отца – как и мой отец не отвечает за мои", – добавила она.Девушка рассказала. что любит своих родителей, однако ее воспитанием занимаются не они. О ребенке заботится гувернантка. "И с ней хорошо! Иногда ругаемся сильно, но она – замечательный и ответственный человек", – рассказала Анна-Мария.Также она рассказала, что живет отдельно от родителей, однако под их присмотром. Анна-Мария Ефремова подтвердила, что у ее матери наблюдаются некие расстройства в психике. "Ничего отвратительного в этом не вижу. Просто данность и факт. И никаких расстройств у меня нет", – подчеркнула она.