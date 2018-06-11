Власти Италии распорядились закрыть порты страны для судна с 629 мигрантами, спасенными в Средиземном море.

Власти Италии распорядились закрыть порты страны для судна с 629 мигрантами, спасенными в Средиземном море. В последние дня принадлежащий неправительственной организации SOS Mediterranee корабль под флагом Гибралтара принял участие в шести спасательных операциях, приняв на борт мигрантов, среди которых 123 несовершеннолетних, 11 детей и семь беременных женщин.Вице-премьер Италии Маттео Сальвини предложил принять судно Мальте, но власти островного государства заявили, что спасательные операции координировались спасательным центром в Риме, и отказать давать разрешение судну на швартовку, передает РИА Новости. В настоящее время судно со спасенными мигрантами дрейфует между побережьем Мальты и Сицилии.Ранее мальтийские власти отказались принять другое судно одной из действующих в районе неправительственных организаций, перевозившее 126 спасенных мигрантов. Несмотря на сложные погодные условия, ими была предложена только помощь в море без захода судна в порт. В итоге корабль принял сицилийский порт Поццалло.По данным Международной организации по миграции, по состоянию на 1 июня текущего года число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала 2018 года превысило 32 тысячи. В минувшем году за тот же период в Европу прибыло 70 тысяч человек.