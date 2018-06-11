На севере Москвы группа пьяных молодых людей жестоко избила водителя скорой помощи за отказ дать их приятелю таблетку. Расправа попала в объектив камеры регистратора служебной машины.

На севере Москвы группа пьяных молодых людей жестоко избила водителя скорой помощи за отказ дать их приятелю таблетку. Расправа попала в объектив камеры регистратора служебной машины.Инцидент произошел ранним утром 9 июня возле дома №23 по улице Яблочкова. Карета скорой помощи остановилась около седьмого подъезда примерно в 04:20, после чего фельдшеры отправились к пациентке, а водитель остался смотреть фильм на планшете. К нему подошел подвыпивший молодой человек с бутылкой вина в руке и попросил какое-нибудь лекарство."Уважаемый, врачи на вызове, у меня ничего нет. Ну нет у меня таблетки!" — ответил ему мужчина.Проситель отошел в сторону, позвонил в "03", после чего начал фотографировать машину и кричать, что никто не хочет ему помочь. В этот момент у него из рук выпала и разбилась бутылка. Он схватил розочку и начал угрожать водителю, одновременно пытаясь открыть дверь. Он явно не рассчитал свои силы, поскольку его противник, покинув салон, смог быстро прижать его к машине, заставив извиниться.Однако буян, отойдя метров на 10, принялся кидаться бутылками с мусорки, а затем убежал, но спустя пять минут, когда инцидент, казалось, был исчерпан, вернулся с "группой поддержки". Втроем молодые люди напали на водителя и принялись жестоко избивать.По словам пострадавшего, он сразу понял, во что выльется конфликт, а потому предупредил диспетчера, а сам встал перед камерой регистратора, чтобы злоумышленников нашли по записи.Свидетелем расправы стал, как уточняет РЕН ТВ, и некий таксист, который не рискнул вмешиваться, но вызвал полицию.Водителя скорой с многочисленными травмами доставили в больницу, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Подозреваемых задержали, вскоре суд изберет им меру пресечения.