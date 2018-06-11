Под лозунгом Польша семьей сильна в Варшаве и других польских городах прошли массовые шествия в поддержку традиционных семейных ценностей.

"Польша семьей сильна" — под таким лозунгом в воскресенье в польской столице и других городах республики прошли массовые шествия в поддержку семейных ценностей. В акциях приняли участие несколько тысяч поляков, сообщает ТАСС.Основной акцент в требованиях делался на необходимость принятия закона, защищающего "права нерожденных детей", по которому ребенок имеет право на жизнь с момента зачатия.Один из активистов шествия Павел Квасняк отметил, что в 2018 году Польская республика отмечает несколько памятных дат: 100-летие со дня независимости и 40 лет с момента избрания Папой Римским Иоанном Павлом II уроженца Польши Кароля Войтылы. "Это год прекрасных годовщин, и было бы здорово отметить их принятием закона, который защищал бы жизнь самых маленьких поляков, — тех, кто еще не появился на свет", — пояснил активист смысл шествий.Акции в поддержку традиционных семейных ценностей прошли еще в 70 городах Польши. В Варшаве марш поддержки проходил в 13-й раз.Накануне маршей в столице Польши прошел "Парад равенства", в котором приняли участие представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций. Под лозунгом "Нет свободы без равенства" по улицам Варшавы прошли около 45 тысяч человек.В польском обществе вопросы фундаментальных взглядов традиционные ценности трактуются неоднозначно. Часть жителей выступают за полный запрет абортов, хотя в стране действует довольно жесткое законодательство в этой сфере. Однако немалая часть польского общества требует оставить право выбора женщинам.На данный момент польское законодательство запрещает прерывание беременности без медицинских показаний, например, при угрозе для жизни и здоровья матери или при обнаружении в развитии плода серьезных патологий типа синдрома Дауна. Возможен аборт и в случае, если беременность наступила в результате изнасилования.