Под лозунгом Польша семьей сильна в Варшаве и других польских городах прошли массовые шествия в поддержку традиционных семейных ценностей.
"Польша семьей сильна" — под таким лозунгом в воскресенье в польской столице и других городах республики прошли массовые шествия в поддержку семейных ценностей. В акциях приняли участие несколько тысяч поляков, сообщает ТАСС.
Основной акцент в требованиях делался на необходимость принятия закона, защищающего "права нерожденных детей", по которому ребенок имеет право на жизнь с момента зачатия.
Один из активистов шествия Павел Квасняк отметил, что в 2018 году Польская республика отмечает несколько памятных дат: 100-летие со дня независимости и 40 лет с момента избрания Папой Римским Иоанном Павлом II уроженца Польши Кароля Войтылы. "Это год прекрасных годовщин, и было бы здорово отметить их принятием закона, который защищал бы жизнь самых маленьких поляков, — тех, кто еще не появился на свет", — пояснил активист смысл шествий.
Акции в поддержку традиционных семейных ценностей прошли еще в 70 городах Польши. В Варшаве марш поддержки проходил в 13-й раз.
Накануне маршей в столице Польши прошел "Парад равенства", в котором приняли участие представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций. Под лозунгом "Нет свободы без равенства" по улицам Варшавы прошли около 45 тысяч человек.
В польском обществе вопросы фундаментальных взглядов традиционные ценности трактуются неоднозначно. Часть жителей выступают за полный запрет абортов, хотя в стране действует довольно жесткое законодательство в этой сфере. Однако немалая часть польского общества требует оставить право выбора женщинам.
На данный момент польское законодательство запрещает прерывание беременности без медицинских показаний, например, при угрозе для жизни и здоровья матери или при обнаружении в развитии плода серьезных патологий типа синдрома Дауна. Возможен аборт и в случае, если беременность наступила в результате изнасилования.