Митинг, на котором требовали отказа Католикоса всех армян от пожизненного сана, перерос в драку. В потасовке принимали участие в основном представители духовенства. Полицейским удалось разнять участников драки.

Воскресная акция с требованием отказа от сана Католикоса всех армян Гарегина II переросла в драку, сообщает ТАСС.Акция проходила в воскресенье возле церкви Святой Анны в центре Еревана. Когда Патриарх-Католикос Гарегин II после воскресного богослужения выходил из церкви, митингующие начали скандировать протестные лозунги. Это стало поводом для потасовки.Полицейским удалось разнять участников драки. Отмечается, что в основном это были представители духовенства. Гарегин II в инциденте не пострадал и удалился с места событий, не став комментировать случившееся.Акции с требованием отказа от сана Католикоса всех армян Гарегина II проходят в столице Армении с 6 июня. В них участвуют как представители духовенства, так и простые граждане. Митингующие заявляют, что только отречение Католикоса поможет церковным реформам.Противники отречения Гарегина II отмечают, что главная цель митингующих — ослабление Армянской апостольской церкви. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что государство не вмешивается в церковные дела и отказался комментировать требование протестующих.По законам Армянской апостольской церкви Патриарх-Католикос избирается пожизненно. Гарегин II был находится на этом посту с 1999 года.