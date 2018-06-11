Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым в ближайшее время, заявил бывший руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.

В ближайшие пятнадцать лет Украина вряд ли вернет Донбасс и Крым, заявил экс-руководитель главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк.По словам Вовка, многие жители Донбасса уже получили российские паспорта и не хотят возвращаться. А что Донбасс на 99% готов к возвращению – ложь, наоборот, даже территории, находящиеся рядом с оккупированными, смотрят в сторону России.По словам генерала, крымчане сохранили украинские паспорта только для безвиза, Украину они ненавидят.Крым стал российским регионом после референдума, проведенного после госпереворота на Украине в 2014 году.Через месяц о своей независимости объявили ДНР и ЛНР.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, передает РИА Новости.