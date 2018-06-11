Пользователи Сети обратили внимание на рэп-композицию, которую исполнила дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Девочка выступила на отчетном концерте с треком про трудную жизнь.

Пользователи Сети обратили внимание на рэп-композицию, которую исполнила дочь Анастасии Волочковой Ариадна. Девочка выступила на отчетном концерте с треком про трудную жизнь.Анастасия Волочкова крепко застолбила за собой звание одной из самых обсуждаемых персон в русскоязычном сегменте Instagram. При этом недоброжелатели находят в ее постах поводы для критики, даже если балерина не выкладывает очередной шпагат в необычном месте или не позирует перед камерой в чем-то, что крайне сложно назвать полноценной одеждой.Однако оказалось, что скандальная репутация распространилась не только на танцовщицу, но и на ее дочь. Девочка выступила на отчетном концерте. Публике она представила композицию о непростой жизни "Время первых". В ней содержатся как строчки, наверняка хорошо знакомые самой девочке: "Устало волочишь ноги на завтра", – так и известные только понаслышке: "Каждое утро проверяешь баланс, когда капнет зарплата".Пользователи Сети неоднозначно восприняли творческий порыв дочери Волочковой. Несмотря на то, что девочка просто исполнила популярную у молодежи и достаточно жизнеутверждающую композицию, нашлись едкие критики. Они раскритиковали манеру исполнения Ариадны, ее внешний вид и смысловую нагрузку песни.Некоторые и вовсе решили. что Анастасия Волочкова намерена отправить своего ребенка на покорение эстрады, из-за чего потоки их желчи было почти невозможно остановить. Впрочем, балерина нашла простой и вместе с этим элегантный выход из этой непростой ситуации – возможность оставлять комментарии под этим роликом была закрыта.Отметим, Ариадна Волочкова ведет активный образ жизни – помимо занятий вокалом она берет уроки верховой езды, а также часто сопровождает свою звездную родительницу в ее путешествиях. Поклонники считают, что в будущем она сможет переплюнуть по популярности саму Анастасию Волочкову.