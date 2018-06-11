Организация Договора о коллективной безопасности продолжит сотрудничество с ООН в миротворческих проектах. Об этом сообщили в МИД России по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Эта встреча прошла 11 июня в Казахстане.

Организация Договора о коллективной безопасности продолжит сотрудничество с ООН в миротворческих проектах. Об этом сообщили в МИД России по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ. Эта встреча прошла 11 июня в Казахстане.Заседание министров иностранных дел государств-членов ОДКБ уместилось в плотном графике других важных мировых саммитов. Так в Казахстан министры прилетели напрямую из Китая с мероприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а уже отсюда Сергей Лавров направился в Берлин для участия в работе "нормандской четверки".Такая интенсивность нашла отражение и в повестке в рамках ОДКБ, где ключевое внимание было посвящено наиболее актуальным вопросам ситуации в мире в контексте Договора о коллективной безопасности.Так, по инициативе российской стороны принято совместное заявление о Договоре по ракетам средней и меньшей дальности. Все участники заседания выразили поддержку этому документу, отметив при этом обеспокоенность тем, что отдельные действия Соединенных Штатов ставят его под угрозу, а подобные необдуманные шаги могут стать серьезной проблемой для всего мирового сообщества.Еще одним важным пунктом обсуждения стала ситуация в Афганистане. Общую озабоченность ОДКБ вызывает информация о проникновении в страну террористов ИГИЛ (запрещена в России) и создании ими плацдармов на севере — то есть в непосредственной близости от границ Центрально-Азиатского региона."Мы видим, как миссия НАТО не всегда транспарентно действует, — сказал Сергей Лавров. — Там было несколько случаев, когда губернаторы провинций делали заявления о неких вертолетах без опознавательных знаков, которые направлялись в район дислоцирования террористов. И учитывая, что натовская операция и США контролируют все воздушное пространство над Афганистаном, как минимум они не могли об этом не знать. Поэтому страны-члены ОДКБ будут продолжать координацию своих действий".В качестве ответа на эти вызовы ОДКБ и дальше будет координировать усилия и в частности оказывать помощь в укреплении границ Таджикистана. Кроме того, члены ОДКБ поддержали озвученный на Ташкентской конференции призыв к прямому диалогу правительства Афганистана с талибами, необходимость в котором Россия высказывает уже продолжительное время (движение "Талибан" запрещено в РФ).В Алма-Ате министры иностранных дел членов ОДКБ еще раз подтвердили близость позиций по ключевым вопросам глобальной повестки. Обсудили и сирийское урегулирование, и ситуацию на Корейском полуострове. А главное, еще раз выразили приверженность скоординированной политике по противодействию самым злободневным вызовам и угрозам.