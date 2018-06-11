Главное управление МЧС по Московской области просит граждан соблюдать осторожность во вторник, 12 июня.

Главное управление МЧС по Московской области просит граждан соблюдать осторожность во вторник, 12 июня. В Подмосковье придет гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.Спасатели рекомендуют во время буйства стихии закрыть двери и форточки, отключить электроснабжение, газ и водопровод. МЧС также напоминает, что находиться на улице во время грозы опасно, особенно под деревьями и шаткими конструкциями, пишет РИА Новости.