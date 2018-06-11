В понедельник украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка.
В понедельник украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка. Как рассказали РИА Новости в администрации города, двое мужчин ранены на улицах Софийской и Шахтерской Славы. Других подробностей пока не сообщается.
Пострадавших эвакуировали в больницу бойцы армии Донецкой народной республики.
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