Зоопарк не принимает животных от частных лиц

Зоопарк не принимает животных от частных лицИвановский зоопарк просит горожан не приносить диких зверей и птиц, на странице зоопарка в социальной сети.В сообщении говорится, что зоопарк не принимает животных от частных лиц. Учреждение не имеет возможности содержать большее количество зверей и птиц, поскольку его площадь и финансирование ограничены. Кроме того, дикие животные могут оказаться переносчиками болезней.«Мы искренне понимаем ваши благородные порывы по спасению найденных животных, но иногда помощь может оказаться губительной для зверей и птиц, — говорится в сообщении. — Некоторые из них не способны выжить в домашних условиях без надлежащего ухода, а другие животные после приручения никогда не смогут выжить на воле».Сотрудники зоопарка просят горожан подумать о себе и своих близких прежде чем брать животное домой.