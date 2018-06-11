В Орландо (штат Флорида, США) вооруженный мужчина вступил в перестрелку с прибывшими на вызов о домашнем насилии полицейскими, тяжело ранив одного из них, взял в заложники четырех детей и забаррикадировался с ними в квартире.
В Орландо (штат Флорида, США) вооруженный мужчина вступил в перестрелку с прибывшими на вызов о домашнем насилии полицейскими, тяжело ранив одного из них, взял в заложники четырех детей и забаррикадировался с ними в квартире.
Инцидент произошел в одном из местных ЖК, там работает спецназ, правоохранители пытаются договориться со стрелком. Полицию вызвала девушка, сообщившая, что ее парень бьет ее.
Как уточняет Orlando Sentinel, одному из детей всего год, остальным – 7, 10 и 12 лет. Пострадавший полицейский был прооперирован, по прогнозам врачей, он выживет.