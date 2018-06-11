В Орландо (штат Флорида, США) вооруженный мужчина вступил в перестрелку с прибывшими на вызов о домашнем насилии полицейскими, тяжело ранив одного из них, взял в заложники четырех детей и забаррикадировался с ними в квартире.

В Орландо (штат Флорида, США) вооруженный мужчина вступил в перестрелку с прибывшими на вызов о домашнем насилии полицейскими, тяжело ранив одного из них, взял в заложники четырех детей и забаррикадировался с ними в квартире.Инцидент произошел в одном из местных ЖК, там работает спецназ, правоохранители пытаются договориться со стрелком. Полицию вызвала девушка, сообщившая, что ее парень бьет ее.Как уточняет Orlando Sentinel, одному из детей всего год, остальным – 7, 10 и 12 лет. Пострадавший полицейский был прооперирован, по прогнозам врачей, он выживет.