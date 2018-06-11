Воспитанники центра содействия семейному воспитанию «Спутник» посетили 33-ю пожарно-спасательную часть ГУ МЧС России по ЦАО по г. Москве...

Воспитанники центра содействия семейному воспитанию «Спутник» посетили 33-ю пожарно-спасательную часть ГУ МЧС России по ЦАО по г. Москве.Двадцать шесть ребят смогли познакомиться с работой огнеборцев, историей пожарного движения и пожарным оборудованием. Экскурсию для ребят провел начальник караула капитан внутренней службы Юрий Шутилин. Также на мероприятии присутствовали сотрудник отделения морально-психологического обеспечения Ольга Ким и сотрудник отделения по связям со СМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве Иван Мордвинцев. В начале встречи Юрий Шутилин пригласил юных гостей посмотреть, как живут и проводят свободное время сотрудники. Немного из истории создания части, немного о режиме работы, боевых дежурствах, о снаряжении, используемом в работе, – вот те основные моменты, на которые обратил внимание экскурсовод.Юрий Шутилин рассказал, какие правила нужно соблюдать, чтобы не допустить возникновения пожара. О том, как важно в семье уделять внимание безопасному поведению и что может произойти, когда ребенок один дома, а также что делать, если пожар все-таки произошел. Ребята задавали много вопросов и получали на них интересные исчерпывающие ответы.Также детям показали и разрешили посидеть в пожарных машинах, примерить рабочую одежду, от чего дети были в полном восторге, а также сделать фотографии на память. В завершение экскурсии был подан учебный сигнал тревоги, который сильно удивил детей своей громкостью.Посещение пожарной части подарило массу положительных эмоций и новых знаний и, конечно, запомнится ребятам надолго.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60