Правоохранители поговорили с ребятами на тему безопасного поведения на улице, на проезжей части, а также рассказали об условиях поступления в ведомственные вузы.

С началом летних каникул сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району проводят различные профилактические мероприятия в летних оздоровительных лагерях, целью которых является безопасный отдых детей в летний период.Очередное профилактическое мероприятие состоялось в летнем оздоровительном лагере «Сосновый бор».Открыла встречу инспектор отдела по делам несовершеннолетних Мария Семенова. Ключевой темой её выступления стала безопасность на улице, дома и на отдыхе. Вместе с инспектором ребята вспомнили простые правила, придерживаясь которых можно избежать неприятностей во время летних каникулах. Кроме этого, инспектор напомнила об ответственности за совершение различных правонарушений и о необходимости, в первую очередь, самостоятельно предпринимать меры по сохранности личного имущества, которое ребята привезли с собой в лагерь.Продолжилась встреча выступлением инспектора ОГИБДД Александра Семенова. Он рассказал ребятам о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период, правилах безопасного поведения на дороге и транспорте. Особое внимание было уделено теме грамотного поведения велосипедистов на проезжей части .Завершил встречу врио начальника ОРЛС Роман Фоменко, ознакомивший ребят с порядком поступления в вузы системы МВД России, особенностях учебного процесса и различных направлениях деятельности, в которых можно работать после окончания учебных заведений. К представителю кадрового подразделения прозвучало немало вопросов, касающихся требований к состояния здоровья кандидатов, поступающих в вузы, их физической подготовки и образовательного уровня. Ребята получили на них компетентные ответы.В завершении встречи полицейские пожелали ребятам веселых и безопасных каникул и сделали совместное фото на память.