Природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении

Природоохранная прокуратура возбудила дело об административном правонарушенииАвтомойка во Владимире незаконно использовала артезианскую воду для производственных и хозяйственно-бытовых нужд, сообщает Владимирская природоохранная прокуратура.Надзорное ведомство установило, что коммерческая организация использовала артезианскую скважину без лицензии. Таким образом был нарушен закон Российской Федерации «О недрах».По итогам проверки возбуждено административное дело по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии). Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона.