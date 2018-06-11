Мужская сборная России провела очередной домашний матч в волейбольной Лиге наций. На площадке в столице Башкортостана россияне принимали команды Ирана и выиграли в четырех партиях – 3:1. При этом наша команда была вынуждена отыгрываться.

Мужская сборная России провела очередной домашний матч в волейбольной Лиге наций. На площадке в столице Башкортостана россияне принимали команды Ирана и выиграли в четырех партиях – 3:1. При этом наша команда была вынуждена отыгрываться.Российская дружина несколько расслаблено начала отчетный матч и уступила в первом сете 28:30. В дальнейшем борьба была не менее равной, но трижды подряд россияне смогли склонить чашу весов в свою пользу – 25:23, 27:25, 25:21.Результаты других матчей игрового дня: Китай – Бразилия – 0:3, Болгария – Польша – 1:3, Япония – Италия – 3:2. Турнирное положение лидеров: Польша, Бразилия (8 побед – 1 поражение) (23 очка), Франция, США, Сербия (6-2), Россия, Канада (5-3), Италия (5-4).