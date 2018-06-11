Ремонт предполагает укрепление наружных стен стилобата храма, устройство для него новой кровли, а также обновление гранитной облицовки наружных стен.
В ближайшее время начнется ремонт храма Христа Спасителя. Как сообщает РИА "Новости", ремонт предполагает укрепление наружных стен стилобата храма, устройство для него новой кровли, обновление гранитной облицовки наружных стен.
И вот, группа компаний "ЕКС" выиграла тендер на ремонт стилобатной части храма Христа Спасителя в Москве, сообщается на сайте госзакупок.
На конкурс с начальной ценой контракта 1,64 миллиарда рублей, кроме победившего АО "ГК "ЕКС", которое предложило выполнить работы за 1,47 миллиарда рублей, заявки подали еще две компании. Так, АО "МСУ-1" оценило работы в 1,62, а ООО "Концерн "Монарх" — в 1,59 миллиарда рублей.