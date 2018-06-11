Ремонт предполагает укрепление наружных стен стилобата храма, устройство для него новой кровли, а также обновление гранитной облицовки наружных стен.

В ближайшее время начнется ремонт храма Христа Спасителя. Как сообщает РИА "Новости", ремонт предполагает укрепление наружных стен стилобата храма, устройство для него новой кровли, обновление гранитной облицовки наружных стен.И вот, группа компаний "ЕКС" выиграла тендер на ремонт стилобатной части храма Христа Спасителя в Москве, сообщается на сайте госзакупок.На конкурс с начальной ценой контракта 1,64 миллиарда рублей, кроме победившего АО "ГК "ЕКС", которое предложило выполнить работы за 1,47 миллиарда рублей, заявки подали еще две компании. Так, АО "МСУ-1" оценило работы в 1,62, а ООО "Концерн "Монарх" — в 1,59 миллиарда рублей.