Твиты Трампа после саммита "большой семерки" об огромном дефиците в торговле с ЕС, а также о том, что США оплачивают почти все расходы по обороне для членов НАТО официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас комментировать отказался, чтобы не скатиться в мелодраму, передает РИА Новости.....And add to that the fact that the U.S. pays close to the entire cost of NATO-protecting many of these same countries that rip us off on Trade (they pay only a fraction of the cost-and laugh!). The European Union had a $151 Billion Surplus-should pay much more for Military!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.Схинас заявил, что продолжается конструктивная работа с союзниками, которая началась еще до Второй мировой войны.Кроме того, Схинас подтвердил, что Евросоюз поддерживает коммюнике G7. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в частном порядке поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за организацию саммита.Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Трюдо предателем и лгуном. Схинас указал на вклад Трюдо в подготовку коммюнике, передает "Интерфакс".Трамп в воскресенье вечером раскритиковал в "Твиттере" Трюдо, а заодно и страны ЕС и выложил фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. И напомнил о торговом дефиците США в 800 миллиардов долларов с другими странами.President @realDonaldTrump and the Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT at the #G7Summit in Canada... pic.twitter.com/lju35Sza7Q— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 10 июня 2018 г.