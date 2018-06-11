Футболисты сборной Испании, готовящиеся к чемпионату мира по футболу, провела тренировку в Краснодаре. Во время занятия получил повреждение защитник Жерар Пике.

Футболисты сборной Испании, готовящиеся к чемпионату мира по футболу, провела тренировку в Краснодаре. Во время занятия получил повреждение защитник Жерар Пике.Пике ощутил боль в левом колене и был вынужден досрочно завершить тренировку. Пока неизвестно, насколько серьезно повреждение игрока стартового состава. Диагноз будет поставлен после дополнительного обследования. Тогда же и решится вопрос об участии игрока "Барселоны" в чемпионате мира.Помимо Пике в лазарете сборной Испании находится правый защитник Дани Карбахаль. Футболист "Реала" получил травму бедра в финале Лиги чемпионов.