Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала разногласия между США и другими странами - членами G7 после сообщений американского лидера Дональда Трампа об отказе подписывать итоговое коммюнике саммита.

Официальный представитель внешнеполитического российского ведомства Мария Захарова сообщила об "адской" драке между членами "большой семерки". Пользователи социальной сети "Фейсбук" обвинили ее в злорадстве и уточнили, вцеплялись ли оппоненты в волосы друг другу.Ранее лидеры G7 призвали Россию отказаться от поведения, которое признано дестабилизирующим.По мнению Захаровой, из-за отказа президента США Дональда Трампа подписывать итоговое коммюнике саммита случилась драка, участники которой обменивались оскорблениями.В бундестаге заявили, что Трамп устроил катастрофу своими твитами о премьере Канады Джастине Трюдо.PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г.В Белом доме заявили, что Трюдо "нанес удар в спину" Вашингтону, когда обвинил Штаты в оскорбительных пошлинах.