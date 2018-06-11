УЕФА намерен наказать санкт-петербургский Зенит за проявление расизма со стороны болельщиков. Петербуржцам придется провести домашний матч Лиги Европы при пустых трибунах.

УЕФА намерен наказать санкт-петербургский "Зенит" за проявление расизма со стороны болельщиков. Петербуржцам придется провести домашний матч Лиги Европы при пустых трибунах.В матче Лиги Европы с "РБ Лейпциг" болельщики "Зенита" отреагировали на травму полузащитника гостей гвинейца Наби Кейта исполнение фрагмента песни группы "Запрещенные барабанщики" "Убили негра". В УЕФА сочли эту акцию фанатов проявлением расизма."Зенит" был оштрафован за эту выходку на 50 тысяч евро. Но по сведениям газеты "Спорт-Экспресс" УЕФА собирается ужесточить наказание. Ближайший матч Лиги Европы "Зениту" придется провести без зрителей.