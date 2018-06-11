Прокуратура Мюнхена возбудила дело против главы Ауди по факту мошенничества и подлога.

Правоохранительные органы Германии подозревают руководителя автомобильного концерна "Ауди" Руперта Штадлера "в мошенничестве и опосредованном подлоге". Обыски, проведенные в его доме, связывают с так называемым "дизельным скандалом", потрясшем Германию несколько лет назад, сообщает ТАСС.В 2015 году выяснилось, что более 11 миллионов дизельных автомобилей концерна "Фольксваген", куда входит и автопроизводитель "Ауди", были оснащены программным обеспечением, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. В частности, оксидов азота. Программы устанавливались на популярных в Европе и США моделях "Гольф", "Пассат", "Тигуан" и "Ауди-3" и показывали соответствие выхлопов норме. В действительности показатели превышали предельные значения в несколько раз.В результате скандала акции концерна подешевели более чем на 5%, мировые продажи упали на 2%, в суды поданы иски от акционеров на 4 миллиарда долларов. "Дизельгейт" стал причиной ухода в отставку председателя автоконцерна Мартина Винтеркорна и других ключевых менеджеров. Голливудский актер Леонардо ди Каприо заявил о планах снять художественный фильм по мотивам "дизельгейта".В сообщении мюнхенской прокуратуры добавляется, что подобное дело о мошенничестве и подлоге возбуждено также в отношении еще одного члена правления компании "Ауди. В его квартире проведены обыски.