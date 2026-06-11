Выдворенные граждане получили запрет на въезд в Россию сроком на 5 лет.

10 июня сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД совместно с коллегами из городского ведомства организовали принудительную высылку 6 иностранных граждан за пределы государственной границы Российской Федерации.Все выдворенные лица ранее находились в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких противоправных деяний, а также за различные нарушения миграционного законодательства нашей страны.В отношении данных граждан полицейские вынесли официальное решение о запрете на въезд в пределы России на 5-летний срок, проставив в их заграничных документах специальные предупреждающие штампы.В общей сложности с начала текущего года владимирские сотрудники правоохранительных органов успешно исполнили уже 70 аналогичных постановлений о депортации нарушителей-иностранцев.