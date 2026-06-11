Присяжные заседатели, а потом и сама Фемида пришли к выводу, что от рук мужчины умер его давний знакомый

На днях Гусь-Хрустальный городской суд вынес приговор 54-летнему местному жителю. Сначала присяжные заседатели, а потом и сама Фемида пришли к выводу, что от рук мужчины умер его давний знакомый Сергей Скворцов (имя изменено. — Прим. ред.). Подробнее в материале vlad.aif.ru.80 окурковТело своего отца с явными следами насильственной смерти 17-летний молодой человек обнаружил 4 апреля 2024 года, когда пришёл к нему в гости, и сразу же вызвал полицию. Следователь по особо важным делам следственного отдела по г. Гусь-Хрустальному СУ СКР по Владимирской области Дарья Чистякова на месте преступления оказалась в числе первых.— Сын потерпевшего пояснил нам, что после того, как мать с отцом развелись, он довольно часто навещал родственника. Был у него буквально за 2–3 дня до трагедии и понял, что Скворцов снова ушёл в запой, — рассказала следователь.Дело в том, что Скворцов работал вахтовым методом в соседнем регионе, неплохо зарабатывал. Когда же возвращался в родной Гусь-Хрустальный, почти сразу же брался за рюмку. Чем дольше он пил, тем больше захламлялась его квартира. Однако за несколько дней до начала вахты мужчина слово «перерождался»: приводил в порядок и себя, и дом.— На месте обнаружения трупа мы с экспертами экспертно-криминалистического отделе­ния полиции изъяли с мес­та про­ис­шест­вия по­ряд­ка 80 окур­­ков сигарет четырёх раз­лич­ных ма­рок: они бы­ли раз­бро­са­ны везде — на подоконниках, на столе, на полу. Все они отправились на биологическую экспертизу, чтобы в дальнейшем сравнить полученные образцы с имеющимися в базе эпителиями, — добавила собеседница.Но удивило следователей не это: на самом видном месте — на кухонном столе — они заметили банковскую карту на имя некого Михаила Седова (имя изменено). Естественно, его сразу же нашли и допросили.Мужчина пояснил, что знаком с потерпевшим более 10 лет. Какой-то период жизни они общались. Поскольку Седов жил с матерью и заработок у него был небольшим, иногда он занимал у приятеля тысячу-другую. Эти деньги, как уточнила следователь, он тратил на запрещённые вещества, но долг возвращать не торопился.— Он утверждал, что в последний раз видел потерпевшего порядка двух лет назад. Однако его слова опровергли результаты экспертизы: на окурках специалисты обнаружили его слюну, — рассказала Дарья Чистякова.На допросе подозреваемый рассказал, как в квартире убитого оказалась его банковская карта. Дело в том, что Сергей Скворцов был обременён алиментными платежами в отношении сына. Обеспечивать мальчика он не хотел, вот и придумал хитрость — попросил Седова открыть карту на его имя, и на этот «пластик» Скворцову приходила зарплата.— Некоторое время назад потерпевший взял кредит на эту карту в размере 30 тысяч рублей. 20 тысяч он погасил сам, а оставшиеся 10 в счёт скопившегося долга попросил закрыть Седова, — пояснила следователь.Оборонительный маневр?Что происходило далее, известно только со слов Седова, который после длительных препирательств всё же признался, что в день убийства был в квартире потерпевшего: тот, мол, сам его пригласил. Между ними из-за долга произошёл конфликт. Потерпевший, опять-таки со слов Седова, стал угрожать ножом и требовал вернуть деньги. В какой-то момент приятель выхватил у Скворцова оружие, ударил его остриём в область поясницы, после чего выкинул оружие с балкона и ушёл. К слову, нож потом так и не нашли.Уже будучи в статусе обвиняемого, гусевчанин несколько раз менял свои показания, утверждая, что на него якобы было оказано давление со стороны правоохранительных органов. Однако проверка доказала несостоятельность этой версии.— Обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела с участием присяжных заседателей, которые в итоге признали его виновным, — прокомментировала Дарья Чистякова.Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил иск потерпевшего — сына погибшего — о взыскании с фигуранта морального вреда, причинённого смертью отца, на сумму 800 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами дела.