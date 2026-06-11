Конкурс «С рюкзаком за спиной» – часть Всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие», который реализуются в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Главная цель конкурса

Конкурс «С рюкзаком за спиной» – часть Всероссийского проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие», который реализуются в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Главная цель конкурса – развитие и поддержка походных навыков как у начинающих, так и у опытных туристов. Новый сезон продлится до ноября. В этом сезоне конкурсный отбор предусмотрен для двух категорий участников