Мэр проинспектировал ход реконструкции, чтобы обеспечить готовность объектов к началу учебного года.

Мэр города Сергей Волков совершил рабочий визит в школы №8 и №33, чтобы лично оценить динамику ремонтных работ. Основным приоритетом является завершение всех преобразований к 1 сентября, чтобы учебные заведения смогли распахнуть двери для своих учеников в срок.На восьмом объекте строители уже выполнили около 90% запланированных мероприятий. В здании проводят полную замену инженерных коммуникаций, включая системы отопления, водоснабжения и канализации, а также устанавливают современные дверные блоки и оконные конструкции.В 33 школе процесс обновления только набирает обороты. На текущем этапе специалисты проводят демонтаж напольных покрытий, старых дверных проемов, плитки и ветхих инженерных сетей.По словам градоначальника, подрядчики придерживаются утвержденных графиков на обоих участках. Сергей Волков подчеркнул, что главная цель преобразований заключается в создании безопасной, инновационной и удобной среды для школьников, и пообещал лично контролировать ситуацию до момента сдачи объектов.