Силы ПВО за ночь отразили масштабную атаку БПЛА.

Минобороны сообщает: в течение прошедшей ночи, с 20:00 10 июня до 07:00 11 июня, силами ПВО перехвачено и уничтожено 330 украинских беспилотников самолетного типа.В зону атак попали 14 регионов, среди которых оказалась и Владимирская область.Правительство Владимирской области призывает жителей соблюдать правила безопасности при угрозе воздушной атаки: срочно спрячьтесь в укрытии либо лягте на землю, защитив голову руками.Находясь внутри здания, держитесь как можно дальше от оконных проемов и перейдите в безопасное закрытое пространство — коридор, ванную комнату или санузел.Сохраняйте хладнокровие и спокойствие. При фиксации первого взрыва ни в коем случае не покидайте убежище, так как велика вероятность повторного налета.