По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, в период с 20.00 10 июня до 7.00 11 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи, в период с 20.00 10 июня до 7.00 11 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В зону атаки попали 14 территорий, в том числе и Владимирская область. Информации о разрушениях и пострадавших не поступала. Напомним, вчера, 10 июня, в