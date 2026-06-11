Животное погибло на месте, а иномарка превратилась в груду искореженного металла.

Авария с участием дикого зверя случилась утром 9 июня на 13-м километре автодороги Малышево — Красная Горбатка. Около половины десятого автомобиль марки «Фольксваген» на полном ходу врезался во взрослую самку лося.За рулем искореженной машины находился человек, который, к счастью, отделался без травм, однако техника восстановлению почти не подлежит. В региональной Госохотинспекции пояснили: иномарка имела полис страхования, а значит, урон, причиненный фауне, компенсирует страховщик.Инспекторы выдвинули версию, что выйти к проезжей части среди бела дня копытное вынудило настоящее нашествие мошкары. Спасаясь от гнуса, лоси часто выбегают на продуваемые участки, где насекомые меньше досаждают, и автомобильные магистрали не становятся исключением.Ведомство обратилось к автомобилистам с настойчивой просьбой не терять бдительности за рулем, особенно на участках, граничащих с лесными чащами, и в сумерках, когда звери наиболее активны.