В Москве прошел заключительный окружной отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». Главной темой встречи стала реализация Народной программы партии и формирование новых

В Москве прошел заключительный окружной отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!». Главной темой встречи стала реализация Народной программы партии и формирование новых предложений, которые войдут в ее обновленную версию. Форум объединил активистов и представителей регионов ЦФО. Владимирская область представила свои инициативы, которые касаются развития инфраструктуры, социальной сферы и повышения качества жизни жителей. В рамках обсуждений