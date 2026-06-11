За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетний добросовестный труд Анзор Михайлович Саралидзе удостоен ведомственной

За заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетний добросовестный труд Анзор Михайлович Саралидзе удостоен ведомственной награды Минобрнауки России. Медаль Константина Дмитриевича Ушинского ректору ВлГУ вручил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Торжественная церемония состоялась в Москве, 10 июня. Владимирский государственный университет для Анзора Саралидзе – по-настоящему родной. Здесь он учился, получал