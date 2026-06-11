О том, как уберечь детей от беды, напомнили специалисты МЧС, Следственного комитета и детский омбудсмен.

Учебный год позади, и у школьников начались долгожданные летние каникулы. Теперь у ребят появится масса свободного времени, которое они будут проводить во дворах и дома. Однако каникулы — это не только отдых, но и период повышенного риска. О том, как уберечь детей от беды, напомнили специалисты МЧС, Следственного комитета и детский омбудсмен. Подробнее в материале vlad.aif.ru.В водном пленуОсобое внимание специалисты уделили вопросу отдыху у воды, ведь уже 1 июня официально стартовал купальный сезон. В этом году во Владимирской области открыли около 40 безопасных, специально оборудованных пляжей. К сожалению, как показывает опыт прошлых лет, многие жители всё равно предпочитают плавать в совершенно не предназначенных для этого местах.— В прошлом купальном сезоне в водоёмах нашего ре­гиона погибло 27 человек, среди которых было трое детей. Ещё одного подростка, к счастью, удалось спасти, — поделилась тревожной статистикой Вера Щербинина, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Владимирской области. — Во всех этих случаях сценарий был как под копирку: люди выбирали дикие пляжи, дети оставались у воды без присмотра взрослых, а некоторые из них просто не умели плавать.Этим летом трагедия произошла в посёлке Красная Горбатка Селивановского района, где в реке Колпи утонул 13-летний ребёнок. Его другу, к счастью, удалось спастись. Как выяснилось, дети совсем не умели плавать, а самое страшное — родители даже не знали, что ребята отправились на речку.Евгения Горина, старший помощник руководителя регионального Следкома, поделилась подробностями, рассказанными спасённым мальчиком:— На реке было мелко, и они хотели зайти на песчаный островок посредине водоёма. Шли по пояс в воде, но внезапно один из подростков провалился в яму, начал тонуть и потащил за собой друга. Одного смогли спасти, а второго — нет.Поэтому родителей настоятельно просят ещё раз поговорить с детьми о правилах безопасного поведения на воде и ни в коем случае не отпускать их одних к водоёмам. Все водные объекты будут усиленно патрулироваться, за купание в запрещённых местах или за нахождение ребёнка до 14 лет без присмотра взрослых родителям или опекунам грозит административный штраф до четырёх тысяч рублей. Так, только в прошлом году в пе­риод купального сезона к административной ответственности привлекли 16 родителей и законных представителей.Чтобы подобного не случалось, детский омбудсмен Юлия Раснянская напомнила о ежегодной акции «Научись плавать». Пока уроки доступны школьникам только в бассейне ВлГУ, но есть надежда, что муниципалитеты организуют работу инструкторов для обучения детей прямо на пляжах — во всех местах отдыха.Наказание за опасный подарокНе только водоёмы таят в себе летние опасности. К сожалению, дети продолжают гибнуть, садясь за руль мотоциклов, мопедов и даже подаренных родственниками питбайков.Один из таких трагических случаев произошёл совсем недавно, 22 мая. 15-летний подросток, не имея прав, решил прокатиться на мотоцикле. Итог печален: на трассе Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский во время обгона он столкнулся со встречным автомобилем. Мальчика увезли в больницу, но врачи оказались бессильны.— С этого года мы активно привлекаем к уголовной ответственности родителей, родственников или любых других лиц, которые дали ребёнку мототранспорт, зная, что он будет гонять на нём по дорогам, — предупредила Евгения Горина.Наказание для таких «дарителей» может быть серьёзным: от штрафа и исправительных работ до реального лишения свободы на срок до одного года.С начала года уже возбуждено восемь подобных уголовных дел в Гороховецком, Камешковском, Гусь-Хрустальном, Суздальском, Александровском районах и, конечно, во Владимире. Все юные водители попали в аварии, получили травмы, а один подросток и вовсе погиб.Также растёт число дорожных происшествий, связанных с самокатами. Только в прошлом году произошло 38 аварий, в которых пострадало 37 человек, а двое, к сожалению, погибли.— Я часто наблюдаю, как дети катаются на самокатах вдвоём, болтают по телефону, даже не спешиваются на пешеходных переходах, — недоумевает уполномоченный по правам ребёнка Юлия Раснянская. — В школах ведь постоянно проводят беседы о безопасности, но почему-то эта важная информация, кажется, не задерживается в их головах.Сетка спасла жизньНи одно лето не обходится без тревожных новостей о детях, выпавших из окон. Этот год уже отметился тремя такими случаями. Первый произошёл ещё в марте во Владимире, когда из окна шестого этажа выпал трёхлетний мальчик. В мае новости пришли из Мурома, где трёхлетняя малышка, забравшись на табуретку, оказалась на подоконнике, а потом на улице. А в Александрове двухлетний кроха выпал со второго этажа. К счастью, все дети выжили, но травмы получили очень тяжёлые.— Во всех случаях взрослые были дома. Они утверждают, что окна были закрыты, но дети каким-то образом смогли их открыть. Также везде были москитные сетки, которые вылетали вместе с детьми. С одной стороны, это создаёт иллюзию преграды, и ребёнок на неё опирается, но в случае с падением с шестого этажа сетка, возможно, смягчила удар и спасла жизнь малышу. Тем не менее мы настоятельно просим родителей устанавливать на окна специальные замки или открывать их только на вертикальное проветривание, — отметила Евгения Горина.Юлия Раснянская подчёркивает всю серьёзность ситуации:— Всего с начала года во Владимирской области погибло уже 19 детей, причём четверо из них — за одни выходные. Это ужасные цифры. Мы обязаны сделать всё возможное, чтобы избежать таких несчастных случаев.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .