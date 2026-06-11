10 июня сотрудники Управления по вопросам миграции вместе с коллегами из УМВД по городу Владимиру выдворили из страны шестерых граждан других государств. По данным пресс-службы полиции, все

10 июня сотрудники Управления по вопросам миграции вместе с коллегами из УМВД по городу Владимиру выдворили из страны шестерых граждан других государств. По данным пресс-службы полиции, все они раньше сидели за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за нарушения миграционного законодательства. Теперь этим иностранцам запрещён въезд в Россию на 5 лет. В их паспортах