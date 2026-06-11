Золотые медали в копилку сборной положили Марк Тутынин и Анастасия Рудная.

Поселок Вача в Нижегородской области принял этапы национального Кубка по кроссовым дисциплинам спортивного ориентирования, прошедшие при поддержке госпрограммы «Спорт России». На старт вышли сильнейшие мастера страны.Трехдневная программа включила борьбу в форматах «кросс-классика», «кросс-лонг» и «кросс-многодневный». По итогам заездов владимирская команда увезла домой комплект из пяти наград: Марк Тутынин отметился дублем высшей пробы и бронзовым результатом, а Анастасия Рудная поднялась на первую и вторую ступени пьедестала.Напомним, что с 2018 года данный вид спорта входит в перечень базовых для 33-го региона. В 2025 году ряды поклонников бега с картой и компасом здесь превысили 9,5 тысячи человек. Подготовкой атлетов занимаются две профильные организации: областная спортшкола по спортивному ориентированию и ковровский «Комплекс Молодёжный».