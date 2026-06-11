Сегодня, 11 июня, в городских структурах Владимира сменилось руководство сразу нескольких подразделений. Эти изменения коснулись управления наружной рекламы и ведомства по управлению
<a href="https://33live.ru/novosti/11-06-2026-v-administracii-vladimira-proizoshli-kadrovye-perestanovki.html" target="_blank">В администрации Владимира произошли кадровые перестановки</a> - Сегодня, 11 июня, в городских структурах Владимира сменилось руководство сразу нескольких подразделений. Эти изменения коснулись управления наружной рекламы и ведомства по управлению
[url=https://33live.ru/novosti/11-06-2026-v-administracii-vladimira-proizoshli-kadrovye-perestanovki.html]В администрации Владимира произошли кадровые перестановки[/url] - Сегодня, 11 июня, в городских структурах Владимира сменилось руководство сразу нескольких подразделений. Эти изменения коснулись управления наружной рекламы и ведомства по управлению