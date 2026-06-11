Судостроительный завод в Гороховце был градообразующим предприятием. Его основали в 1902 году. Там строили буксиры, рыбопромысловые и сухогрузные суда, суда вспомогательного флота ВМФ, а

Судостроительный завод в Гороховце был градообразующим предприятием. Его основали в 1902 году. Там строили буксиры, рыбопромысловые и сухогрузные суда, суда вспомогательного флота ВМФ, а также баржи различных типов. Предприятие активно работало до 1995 года, а через год закрылось. Губернатор Александр Авдеев анонсировал возрождение предприятия. На территории завода создадут промышленно-технологический парк, что послужит серьёзным импульсом для развития города. Будущий технопарк может обеспечить работой