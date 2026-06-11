По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» Ковров получил более 51 млн рублей, из которых свыше семи миллионов было направлено на преображение Берёзовой рощи, расположенной в северной части города.

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» Ковров получил более 51 млн рублей, из которых свыше семи миллионов было направлено на преображение Берёзовой рощи, расположенной в северной части города. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ, руководитель проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области .Третий этап благоустройства Берёзовой рощи завершён на 90%.В целом годами запущенная территория хорошеет буквально на глазах: здесь, благодаря проекту, установили новые спортивные объекты и детские площадки с качелями, оборудовали места для отдыха, построили пешеходные и велосипедные дорожки, провели современное освещение и установили видеокамеры.Подрядчик уже выполнил работы по озеленению. В роще появились молодые берёзки и гортензии. В настоящий момент специалисты продолжают устанавливать лавочки с урнами и облагораживают площадку под мусорные баки.Общая площадь благоустройства составляет свыше 3,9 тыс. квадратов. Все работы планируется закончить к 1 июля 2026 года.«Жители северной части города рассказали мне, что рады преображению любимой рощи. Ведь, их родители, а также бабушки и дедушки более 70 лет назад высадили здесь березы, которые выросли "до небес". Нынешние поколения радуются тому, что память об энтузиазме и инициативе их предков сохранена. Берёзовая роща стала привлекательным и стильным уголком комфортной городской среды», — отметил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: