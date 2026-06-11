На данный момент все материалы дела переданы в Судогодский районный суд для детального разбирательства.

Заместитель прокурора Судогодского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу против жителя района, уличенного в незаконной покупке и хранении наркотических веществ в значительном объеме без цели последующей продажи.Следственные органы установили, что в марте текущего года испытывающий зависимость мужчина через одну из социальных сетей заказал запрещенный препарат для собственного использования. Переведя виртуальные деньги за покупку, фигурант получил на свой мобильный телефон текстовое уведомление с точными географическими координатами и снимком тайника.Забрав товар из указанного места, злоумышленник направился к себе домой, однако по дороге его остановили сотрудники правоохранительных органов. Запрещенное вещество полицейские незамедлительно изъяли из противоправного оборота.За совершенное деяние обвиняемому может быть назначено наказание вплоть до трех лет лишения свободы.