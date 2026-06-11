Князь-Владимирский некрополь превращают в уникальную цифровую энциклопедию памяти и узнаваемый историко-культурный бренд Владимира — такое заявление прозвучало на недавней

Князь-Владимирский некрополь превращают в уникальную цифровую энциклопедию памяти и узнаваемый историко-культурный бренд Владимира — такое заявление прозвучало на недавней пресс-конференции в Центральной городской библиотеке. Тема — проект «Князь-Владимирский некрополь: виртуальное путешествие по страницам истории». Он получил Президентский грант в 1 миллион рублей. Как рассказывают инициаторы проекта, идея пришла не просто так. Все началось с тревожной