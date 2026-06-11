Владимирские специалисты обсудили развитие «Золотого кольца».

В столице России начал работу Международный туристический форум под названием «Путешествуй!». Торжественные приветствия участникам и гостям масштабного съезда адресовали вице-премьер Правительства страны Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.Ярким стартом деловой программы послужил грандиозный парад традиций, объединивший делегации из разных областей России, включая представителей Владимирского края, а также гостей из-за рубежа. Это шествие превратилось в колоритный праздник народного творчества и самобытных культур.Представители администрации Владимира вошли в состав участников рабочего заседания Организационного комитета, посвященного подготовке к грядущему юбилею знаменитого маршрута «Золотое кольцо».Ключевой темой экспертных дискуссий стало превращение классического туристического направления в высокотехнологичную современную экосистему. Также специалисты наметили запуск новых привлекательных форматов отдыха, среди которых межрегиональные велосипедные гонки и всероссийские лотереи для путешественников.