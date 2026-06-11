Регион нарастил турпоток на десятую часть благодаря масштабным фестивалям и федеральным субсидиям.

Итоги минувшего туристического года подвели в 33-м регионе: число путешественников, изучивших древние города и природные локации, увеличилось на 10% в сравнении с прошлым отчетным циклом. В числовом выражении динамика составила 1,4 миллиона дополнительных визитов.По подсчетам экспертов, суммарный показатель достиг отметки в 3,8 миллиона посещений, причем статистика учитывает как тех, кто оставался здесь с ночлегом, так и однодневных экскурсантов. Глава отраслевого министерства Юлия Бояркина назвала ключевой точкой роста насыщенную афишу событий: в прошлом сезоне для приезжих провели более трех сотен знаковых культурных и спортивных программ.Параллельно территория осваивает серьезные транши из федерального центра по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Вливания за отчетный период приблизились к 400 миллионам рублей, которые распределили на строительство быстровозводимых отелей, обустройство прогулочных троп, модернизацию сопутствующей инфраструктуры и создание удобств для путешествующих на машинах.