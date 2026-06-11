Более 3 тысяч владимирских выпускников сдают ЕГЭ.

Сегодня более 3 тысяч выпускников Владимирской области проходят испытания в рамках единого государственного экзамена. По сведениям регионального министерства образования, для проведения тестирования по двум дисциплинам открыли 41 оборудованный пункт.Самым востребованным предметом по выбору в текущем сезоне традиционно стало обществознание, на сдачу которого заявились 2269 одиннадцатиклассников. Для успешного преодоления порога и подтверждения знаний ребятам необходимо набрать как минимум 42 балла.В то же время экзамен по физике решили сдавать 980 выпускников области. На этом испытании старшеклассникам официально разрешено пользоваться линейкой и непрограммируемым калькулятором, а минимальный проходной порог равен 36 баллам.Предварительные результаты проверки экзаменационных бланков станут известны абитуриентам к 24 июня.